На Полтавщині після атаки РФ горіло промислове підприємство: пожежі ліквідовано (оновлено). ФОТОрепортаж
У Полтавському районі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської атаки на одне з промислових підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків обстрілу російські війська завдали повторних ударів по місцю події.
Попри це, рятувальники виконали поставлені завдання, а інформації про постраждалих немає.
Атаковано промислові підприємства та залізничну інфраструктуру
Ввечері 6 липня та вранці 7 липня російські безпілотники атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
За попередніми даними, внаслідок ударів по промислових об'єктах постраждалих немає.
Крім того, вранці російський безпілотник влучив в одне з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.
Станом на цей час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.
В ОВА зазначили, що інформація про наслідки атаки уточнюється.
Що передувало?
Декілька днів поспіль російські загарбники атакували об'єкти "Нафтогазу", що розташовані, зокрема, і у Полтавській області.
Ліквідація наслідків
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