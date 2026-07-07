На Полтавщині після атаки РФ горіло промислове підприємство: пожежі ліквідовано (оновлено). ФОТОрепортаж

У Полтавському районі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської атаки на одне з промислових підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків обстрілу російські війська завдали повторних ударів по місцю події.

Попри це, рятувальники виконали поставлені завдання, а інформації про постраждалих немає.

Атаковано промислові підприємства та залізничну інфраструктуру

Ввечері 6 липня та вранці 7 липня російські безпілотники атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

За попередніми даними, внаслідок ударів по промислових об'єктах постраждалих немає.

Крім того, вранці російський безпілотник влучив в одне з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

Станом на цей час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.

В ОВА зазначили, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

Що передувало?

Декілька днів поспіль російські загарбники атакували об'єкти "Нафтогазу", що розташовані, зокрема, і у Полтавській області.

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Ліквідація наслідків

















