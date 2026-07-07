Доба на Сумщині: троє загиблих, пошкоджені будинки та автомобілі. ФОТО
У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинули троє людей. Також зафіксовано пошкодження та руйнування житлових будинків, автомобілів і об'єктів цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.
Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. Загалом зафіксовано 56 ударів. У Великописарівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника у приватне домоволодіння загинув 57-річний чоловік.
У Сумській громаді після удару ворожого БпЛА тяжких поранень зазнав 66-річний чоловік. Він помер у лікарні.
Крім того, у медзакладі помер 45-річний чоловік, який був тяжко поранений 3 липня під час атаки російського дрона на автозаправну станцію в Сумах.
Постраждалі від російських ударів
Також до лікарень звернулися люди, які дістали поранення внаслідок попередніх російських атак: 44-річна жінка після удару керованою авіабомбою по Сумах 3 липня, 75-річна жінка, травмована 1 липня в Попівській громаді, а також 54-річний чоловік і 49-річна жінка, які постраждали 4 липня під час обстрілу Зноб-Новгородської громади.
Атаки на громади
Найбільше ударів припало на Сумський і Шосткинський райони. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.
Внаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано цивільні об'єкти в низці громад області.
Зокрема, у Білопільській громаді пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, торговельний центр, нежитлове приміщення, а також знищено легковий автомобіль. В Охтирській, Ворожбянській та Путивльській громадах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
У Великописарівській і Середино-Будській громадах пошкоджено приватні будинки, у Зноб-Новгородській та Есманьській громадах частину житла зруйновано. Також пошкодження зафіксовані у Сумській громаді, а в Глухівській знищено нежитлове приміщення та транспортні засоби.
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