Рашисты нанесли ракетный удар по Одессе: двое погибших, ранен мужчина

Утром 11 июля 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОГА, в результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Куда попал враг?

Как отмечается, под удар попал объект гражданской инфраструктуры.

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На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Что предшествовало этому?

Ранее сообщалось, что ночью РФ массированно атаковала юг Одесской области: повреждены поликлиника и жилые дома.

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