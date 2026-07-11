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Рашисты нанесли ракетный удар по Одессе: двое погибших, ранен мужчина
Утром 11 июля 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По данным ОГА, в результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
Куда попал враг?
Как отмечается, под удар попал объект гражданской инфраструктуры.
На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Что предшествовало этому?
- Ранее сообщалось, что ночью РФ массированно атаковала юг Одесской области: повреждены поликлиника и жилые дома.
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