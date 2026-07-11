Враг атаковал портовую инфраструктуру Одесщины: двое человек погибли и двое — ранены. ФОТО
Сегодня, 11 июля, российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судоходство, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
Атака на порты
Как отмечается, в одном из портов вследствие взрывной волны повреждены грузовые автомобили.
"К сожалению, двое водителей погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что два человека получили ранения — им оказана необходимая медицинская помощь.
Удары по судам
Кроме того, вследствие попадания повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар, который был оперативно ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.
"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские порты, суда и логистическую инфраструктуру, грубо нарушая нормы международного права и создавая угрозу для безопасности мирового судоходства", — подчеркнули в министерстве.
Последствия ударов
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