Російський БпЛА атакував на Одещині судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих. ФОТО
Російські війська ввечері 14 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Ворожий безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Унаслідок атаки загинули двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини", - повідомив він.
Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа.
На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.
РФ атакує судна в Одеському порту
- 14 липня вдень російські війська завдали удару по двох торговельних суднах, які рухалися українським морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє членів екіпажу зазнали поранень.
- 13 липня, РФ вдарила по цивільному судну на Одещині: троє моряків загинули, п’ятеро поранені. Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.
- 18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.
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