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Новини Атака РФ на порт в Одесі Атака РФ на цивільні судна
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Російський БпЛА атакував на Одещині судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих. ФОТО

Атака судна в Одеському порту

Російські війська ввечері 14 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Ворожий безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини", - повідомив він.

Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа.

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Атака судна в Одеському порту

На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.

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РФ атакує судна в Одеському порту

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корабель (1678) Одеса (5905) Одеська область (4210) Одеський район (703)
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Топ коментарі
+5
Тхне кацапом
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14.07.2026 21:15 Відповісти
+4
Схоже що ти кісєля з солов'їним гівном обіжрався,путлобот.
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14.07.2026 21:15 Відповісти
+3
До речі ,янеодноразово в своїх коментарях писав ,що кацапи обов'язково ударять у відповідь за свої танкери ,правда тоді диванні ура-патріоти сміялись і називали мене крємлєботом ,а тепер що чия правда виявилась і де ваші дешеві понти ?
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14.07.2026 21:21 Відповісти

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