Війська РФ атакували "шахедом" торгове судно з китайським екіпажем у територіальних водах України, - ВМС (оновлено). ФОТО

Зранку 18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.

Про це повідомив у фейсбуку речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "произошла чудовищная ошибка", товарищи?" - зазначив він.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в пресцентрі ВМС, сьогодні вранці ворожий ударний БпЛА атакував суховантажне судно "KSL DEYANG", яке перебувало в морі неподалік Одещини.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник - із КНДР. На борту - екіпаж із громадян Китаю.

"росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", - наголосили у ВМС.

китайське судно після атаки дроном

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 17 травня.

ВМС Китай корабель Плетенчук Дмитро Шахед
Топ коментарі
+16
Господарі кацапам пальчиком погрозять,та й по всьому.
"произошла чудовищная ошибка, товарищи"
18.05.2026 08:55 Відповісти
+9
Прийдеться ***** їхати до Китаю та гріхи у хазяїна відмолювати відсмоктувати.
18.05.2026 09:11 Відповісти
Совпадение???
18.05.2026 08:55 Відповісти
Невже справді в кацапстані ситуація виходить з під контролю? Одна з башт кремля підсунула свиню плішивцю перед поїздкою до Сі? Це добрий знак!
18.05.2026 12:02 Відповісти
同志们，发生了一个极其严重的错误
18.05.2026 09:00 Відповісти
Сьогодні ж ***** зібрався до Сі то буде отсоСі
18.05.2026 10:40 Відповісти
педофіл-людожер ***** поводило брудним іранським шахедом прямо по суднУ товаріЩа Сі..
18.05.2026 09:41 Відповісти
Сіся
18.05.2026 10:11 Відповісти
Китай висловить занепокоїння та й по всьому!
18.05.2026 10:16 Відповісти
Гадалка наворожила ?
18.05.2026 10:43 Відповісти
і до Ванги не ходи
18.05.2026 15:59 Відповісти
крім слідів розкурення якоїсь пожежонебезпечної речовини ніяких слідів дрона.....а чи був хлопчик???якщо прильот шаха залишив лише це,то питання з чого зроблено те судно??
18.05.2026 10:31 Відповісти
Схоже що жовті сельодку смажили..Колись у студ.гуртожитку аналогічні наслідки були..
18.05.2026 15:30 Відповісти
https://www.google.com/maps/@56.2448916,100.3325447,93531m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Значить площа тайги трохи зменшиться..***** їде до пекіну завтра
18.05.2026 10:41 Відповісти
І його літак зустріне китайський шахед.
18.05.2026 10:44 Відповісти
А площа кунілінгуса збільшиться...
18.05.2026 15:32 Відповісти
Мабудь чемоданів з десять зпід х*йла винесли після цього...))
18.05.2026 10:45 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись. Але це не безпечно
18.05.2026 12:03 Відповісти
Путя хоче дядю Сі розізлити?
18.05.2026 12:43 Відповісти
та чорна пляма на ураження шахедом не схожа
18.05.2026 19:51 Відповісти
 
 