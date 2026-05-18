Війська РФ атакували "шахедом" торгове судно з китайським екіпажем у територіальних водах України, - ВМС (оновлено). ФОТО
Зранку 18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.
Про це повідомив у фейсбуку речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "произошла чудовищная ошибка", товарищи?" - зазначив він.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили в пресцентрі ВМС, сьогодні вранці ворожий ударний БпЛА атакував суховантажне судно "KSL DEYANG", яке перебувало в морі неподалік Одещини.
Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник - із КНДР. На борту - екіпаж із громадян Китаю.
"росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", - наголосили у ВМС.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 17 травня.
