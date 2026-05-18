РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости
1 765 6

Войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно в территориальных водах Украины, - ВМС

Шахед атаковал китайское судно

Ночью 18 мая войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

Об этом сообщил в Facebook спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

"Интересно, что двигал россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" принять на учет китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?", - отметил он.

Более подробной информации об инциденте на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.

Читайте также: ВМС поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок", охранявшие Керченский мост. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1526) Китай (3356) корабль (2066) Плетенчук Дмитрий (202) Шахед (2189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совпадение???
показать весь комментарий
18.05.2026 08:55 Ответить
"произошла чудовищная ошибка, товарищи"
показать весь комментарий
18.05.2026 08:55 Ответить
同志们，发生了一个极其严重的错误
показать весь комментарий
18.05.2026 09:00 Ответить
Господарі кацапам пальчиком погрозять,та й по всьому.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:04 Ответить
Прийдеться ***** їхати до Китаю та гріхи у хазяїна відмолювати відсмоктувати.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:11 Ответить
педофіл-людожер ***** поводило брудним іранським шахедом прямо по суднУ товаріЩа Сі..
показать весь комментарий
18.05.2026 09:41 Ответить
 
 