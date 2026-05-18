Войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно в территориальных водах Украины, - ВМС
Ночью 18 мая войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.
Об этом сообщил в Facebook спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Интересно, что двигал россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" принять на учет китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?", - отметил он.
Более подробной информации об инциденте на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.
