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Новини Атака РФ на порт в Одесі Атака РФ на цивільні судна
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РФ атакувала цивільні судна під прапорами Танзанії та Ліберії: загинув капітан, трьох моряків поранено

Російський удар по торговельних суднах у Чорному морі: загинув капітан, трьох моряків поранено

Російські війська завдали удару по двох торговельних суднах, які рухалися українським морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє членів екіпажу зазнали поранень. 

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії", - повідомив він.

Є загиблий та поранені

  • Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден.
  • Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждало.

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"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Кожен такий цинічний удар ворога - воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки", - наголосив Кіпер.

РФ атакує судна в Одеському порту

Також дивіться: Атака дрона на суховантаж: ВМС України врятували екіпаж, є загиблі. ФОТО

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корабель (1678) Одеса (5905) Одеська область (4203) Одеський район (703)
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Топ коментарі
+4
Ну воно працює в обидві сторони, просто у кацапів є ракети, а у нас тількі різеншнауцер. І так, дрони наші з полегшеним боеприпасом, танкер таким не затопити.
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14.07.2026 19:18 Відповісти
+3
Корчить ****** перед смертю, от воно і гадить Людям!!
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14.07.2026 19:15 Відповісти
+3
Наші на жаль прогнозувати наслідки не можуть, розуму не вистачає.
Проте про блокаду Криму бородатий оголосил ще місяць тому.
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14.07.2026 19:34 Відповісти

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