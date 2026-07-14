РФ атакувала цивільні судна під прапорами Танзанії та Ліберії: загинув капітан, трьох моряків поранено

Російські війська завдали удару по двох торговельних суднах, які рухалися українським морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє членів екіпажу зазнали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії", - повідомив він.

Є загиблий та поранені

Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден.

Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждало.

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"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Кожен такий цинічний удар ворога - воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки", - наголосив Кіпер.

РФ атакує судна в Одеському порту

13 липня, РФ вдарила по цивільному судну на Одещині: троє моряків загинули, п’ятеро поранені. Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.

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