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Новости Атака РФ на порт в Одессе Атака РФ на гражданские суда
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РФ атаковала гражданские суда под флагами Танзании и Либерии: погиб капитан, трое моряков ранены

Российский удар по торговым судам в Чёрном море: погиб капитан, трое моряков ранены

Российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по украинскому морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. Вследствие атаки погиб капитан одного из судов, ещё трое членов экипажа получили ранения. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии", — сообщил он.

Есть погибший и раненые

  • Вследствие атаки погиб капитан одного из судов.
  • Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждый такой циничный удар врага — военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности", — подчеркнул Кипер.

РФ атакует суда в Одесском порту

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корабль (2091) Одесса (8186) Одесская область (4455) Одесский район (675)
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