РФ атаковала гражданские суда под флагами Танзании и Либерии: погиб капитан, трое моряков ранены
Российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по украинскому морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. Вследствие атаки погиб капитан одного из судов, ещё трое членов экипажа получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии", — сообщил он.
Есть погибший и раненые
- Вследствие атаки погиб капитан одного из судов.
- Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждый такой циничный удар врага — военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности", — подчеркнул Кипер.
РФ атакует суда в Одесском порту
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