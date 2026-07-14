РФ атаковала гражданские суда под флагами Танзании и Либерии: погиб капитан, трое моряков ранены

Российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по украинскому морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. Вследствие атаки погиб капитан одного из судов, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии", — сообщил он.

Есть погибший и раненые

Вследствие атаки погиб капитан одного из судов.

Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждый такой циничный удар врага — военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности", — подчеркнул Кипер.

РФ атакует суда в Одесском порту

13 июля РФ нанесла удар по гражданскому судну в Одесской области: трое моряков погибли, пятеро ранены. Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки минеральных удобрений.

18 мая войска РФ атаковали "Шахедом" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

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