Атака РФ на гражданские суда в Чёрном море требует реакции мирового сообщества, - Сибига

Украина призывает к международной реакции после удара России по гражданским судам в Чёрном море. В результате атаки погиб член экипажа, ещё несколько судов получили повреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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По его словам, атака на турецкое судно в Черном море была совершена сразу после визита в Россию турецкой высокопоставленной делегации.

"Это наглядная демонстрация того, что словам России нельзя доверять. Россия остается главной угрозой безопасности и процветанию Черного моря", — подчеркнул министр.

Сибига добавил, что Россия также атаковала еще два судна под флагами Палау и Белиза, которые получили повреждения, однако члены их экипажей не пострадали.

"Мы информируем все государства и международные организации об этом дерзком посягательстве на международное право и свободу судоходства. Оно требует решительной и принципиальной реакции международного сообщества и Международной морской организации", — подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало?

В ночь на 22 июня в результате атаки вражеского беспилотника было поражено сухогрузное судно VICTRESS (судовладелец — Турция, флаг — Панама). На борту возник масштабный пожар, который привел к гибели одного из членов экипажа.

Также ночью российские дроны атаковали еще два торговых судна под флагами Панамы, Палау и Белиза. Часть из них получила повреждения, однако продолжила движение, пострадавших не зафиксировано.

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