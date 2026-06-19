Рашисты атаковали два иностранных гражданских судна в Одесской области: есть погибший и раненые

Российские оккупанты атаковали гражданские суда в акватории Чёрного моря, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали два иностранных гражданских судна, которые выходили из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.



На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом ранения получили трое членов экипажа", - говорится в сообщении.

Суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации с безопасностью.

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По данным вице-премьера Кулебы, погиб член экипажа судна под флагом Панамы, двое моряков получили ранения, один из них - тяжелые.

На судне под флагом Сент-Китс и Невис легкие ранения получили трое членов экипажа.

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