Рашисти атакували два іноземні цивільні судна на Одещині: є загиблий та поранені

Російські окупанти атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора ввечері ворожі БпЛА атакували два іноземних цивільних судна, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс.



На одному з суден в результаті атаки загинув член екіпажу, ще двоє отримали поранення. На іншому зазнали поранень троє членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.

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За даними віцепрем'єра Кулеби, загинув член екіпажу судна під прапором Панами, двоє моряків дістали поранення, один із них — тяжкі.

На судні під прапором Сент-Кітс і Невіс легкі поранення дістали троє членів екіпажу.

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