Рашисти атакували два іноземні цивільні судна на Одещині: є загиблий та поранені
Російські окупанти атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вчора ввечері ворожі БпЛА атакували два іноземних цивільних судна, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс.
На одному з суден в результаті атаки загинув член екіпажу, ще двоє отримали поранення. На іншому зазнали поранень троє членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.
Судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.
За даними віцепрем'єра Кулеби, загинув член екіпажу судна під прапором Панами, двоє моряків дістали поранення, один із них — тяжкі.
На судні під прапором Сент-Кітс і Невіс легкі поранення дістали троє членів екіпажу.
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