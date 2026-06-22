Атака РФ на цивільні судна в Чорному морі потребує реакції світу, - Сибіга

Україна закликає до міжнародної відповіді після удару Росії по цивільних суднах у Чорному морі. Внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще кілька суден зазнали пошкоджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

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За його словами, атаку на турецьке судно у Чорному морі було зроблено відразу після візиту до Росії турецької високопосадової делегації.

"Це є наочною демонстрацією того, що словам Росії не можна довіряти. Росія залишається головною загрозою безпеці та процвітанню Чорного моря", - підкреслив міністр.

Сибіга додав, що Росія також атакувала ще два судна під прапорами Палау та Белізу, які зазнали пошкоджень, проте члени їхніх екіпажів не постраждали.

"Ми інформуємо всі держави та міжнародні організації про цю зухвалу атаку на міжнародне право та свободу судноплавства. Вона потребує рішучої та принципової реакції міжнародної спільноти й Міжнародної морської організації", - наголосив очільник МЗС.

Що передувало?

У ніч проти 22 червня внаслідок атаки ворожого безпілотника було уражено суховантажне судно VICTRESS (судновласник - Туреччина, прапор - Панама). На борту виникла масштабна пожежа, що призвела до загибелі одного з членів екіпажу.

Також вночі російські дрони атакували ще два торговельні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Частина з них отримала пошкодження, однак продовжила рух, постраждалих не зафіксовано.

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