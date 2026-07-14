Россия атакует Украину вечером 14 июля, — Воздушные силы
Вечером 14 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских целей
В 19:01 — поступило сообщение о реактивном БПЛА к западу от Запорожья (на юге Днепропетровской области), курс на север.
В 19:12 — движение вражеских целей:
- Реактивные БПЛА в направлении Кривого Рога с востока.
- БПЛА к северу от Херсона, курс на север.
- БПЛА к северу от Сум и Харькова, в северном направлении.
В 19:20 — реактивные БПЛА на Запорожье с юга.
В 19:42 — реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с востока.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль