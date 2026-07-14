Россия атакует Украину вечером 14 июля, — Воздушные силы

Вечером 14 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 19:01 — поступило сообщение о реактивном БПЛА к западу от Запорожья (на юге Днепропетровской области), курс на север.

В 19:12 — движение вражеских целей:

Реактивные БПЛА в направлении Кривого Рога с востока.

БПЛА к северу от Херсона, курс на север.

БПЛА к северу от Сум и Харькова, в северном направлении.

В 19:20 — реактивные БПЛА на Запорожье с юга.

В 19:42 — реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

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