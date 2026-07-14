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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 14 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака російських безпілотників

Ввечері 14 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих цілей

О 19:01 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на заході від Запоріжжя(на півдні Дніпропетровщини), курс на північ.

О 19:12 - Рух ворожих цілей:

  • Реактивні БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу.
  • БпЛА на півночі від Херсона, курс на північ.
  • БпЛА на півночі від Сум та Харкова, в північному напрямку.

О 19:20 - Реактивні БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:42 - Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу.

Оновлена інформація

О 20:22 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 20:24 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після нічної атаки РФ у Києві знайшли бойову частину ракети С-400, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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