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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Після нічної атаки РФ у Києві знайшли бойову частину ракети С-400, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва після нічної російської атаки вибухотехніки вилучили бойову частину ракети від зенітного ракетного комплексу С-400. Небезпечну знахідку виявили на території одного з підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Києві.

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Що знайшли на місці удару

Під час обстеження території правоохоронці виявили пошкоджену бойову частину ракети та металеві уламки зі слідами вибухового навантаження, які належать до ракети від ЗРК С-400.

У поліції наголосили, що через значні механічні пошкодження бойова частина становила серйозну небезпеку.

Вибухотехніки безпечно вилучили всі знайдені уламки та бойову частину ракети.

Надалі їх знищать у контрольованих умовах на спеціалізованому полігоні.

У Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети від ЗРК С-400
У Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети від ЗРК С-400

Також читайте: Атака РФ на Київ: горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат. ФОТОрепортаж

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Київ (21108) ракети (4502) атака (1818)
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Топ коментарі
+5
підари кацапські спецом б'ють цими ракетами по мирних Українцях, бо вони ніц не призначені для ураження цілей на землі та луплять де-інде, жодних точних влучань, падають як каменюка з неба
терористи рашистські ******
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14.07.2026 15:19 Відповісти
+4
На відміну від Іскандер-М, що керується інерційною системою наведення і таки є хоч трохи високоточним, С-400 наводиться на балістичну траєкторію радіокомандами. Звісно ж ні про яку високоточність тут не йдеться, її робили не для того. Така біда із Х-22, Оніксом, Цирконом - їх тупо запускають в якусь точку а там вони гепають куди попало, часто зносячи цілі будинки. Чистий тероризм.
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14.07.2026 15:36 Відповісти
+3
Я знаю, що кацепи брешуть, ще написав, що від кордону набагато менше. Можеш відкрити карту і подивитись. єРадар попереджає про виходи з брянської чи курської областей а не з бульбостана, я їм вірю.
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14.07.2026 16:13 Відповісти

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