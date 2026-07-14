Після нічної атаки РФ у Києві знайшли бойову частину ракети С-400, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва після нічної російської атаки вибухотехніки вилучили бойову частину ракети від зенітного ракетного комплексу С-400. Небезпечну знахідку виявили на території одного з підприємств.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Києві.
Що знайшли на місці удару
Під час обстеження території правоохоронці виявили пошкоджену бойову частину ракети та металеві уламки зі слідами вибухового навантаження, які належать до ракети від ЗРК С-400.
У поліції наголосили, що через значні механічні пошкодження бойова частина становила серйозну небезпеку.
Вибухотехніки безпечно вилучили всі знайдені уламки та бойову частину ракети.
Надалі їх знищать у контрольованих умовах на спеціалізованому полігоні.
- Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, вночі 14 липня Росія атакувала Київ балістикою.
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