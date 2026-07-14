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У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: зафіксовані пожежі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.
Оновлена інформація
Пізніше в Телеграмі КМВА повідомили, що внаслідок атаки сталася пожежа у Голосіївському районі. Також у Голосіївському районі займання за двома адресами.
Залишайтесь в укриттях до відбою.
Оновлена інформація
У Голосіївському районі за двома адресами влучання в складські приміщення. Пожежі, - повідомив у Телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
У Дарницькому районі внаслідок атаки горять автомобілі, - повідомляється у Телеграмі КМВА.
Новина оновлюється.
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