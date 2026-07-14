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Атака РФ на Київ: горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат. ФОТОрепортаж
Унаслідок російської атаки в Києві виникли пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах. Також зафіксовано падіння уламків, пошкодження школи-інтернату, житлового та приватного будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Голосіївській район
Внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована.
Дарницький район
На відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована.
На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї зі шкіл-інтернату.
Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.
Наслідки атаки
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