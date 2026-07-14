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Новини Обстріли Києва
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Атака РФ на Київ: горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки в Києві виникли пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах. Також зафіксовано падіння уламків, пошкодження школи-інтернату, житлового та приватного будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Голосіївській район

Внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована.

Дарницький район

На відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована.

На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї зі шкіл-інтернату. 

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

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Наслідки атаки

У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат
У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат
У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат
У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат
У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат
У Києві після атаки РФ горіли склад і автомобілі, пошкоджено школу-інтернат

Автор: 

Київ (21100) обстріл (35137) Повітряні атаки на Київ (1056) балістичні ракети (639)
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