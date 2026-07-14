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Новости Обстрелы Киева
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Атака РФ на Киев: горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения в Киеве возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах. Также зафиксировано падение обломков, повреждения школы-интерната, жилого и частного домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Голосеевский район

В результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район

На открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.

На другом месте обнаружена воронка, повреждены стекла окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интернатов. 

Еще по двум адресам зафиксированы падения обломков во дворе жилого дома и на частный дом. Пожаров не было.

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Последствия атаки

В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат
В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат
В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат
В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат
В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат
В Киеве после атаки РФ горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат

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