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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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После ночной атаки РФ в Киеве нашли боевую часть ракеты С-400, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Дарницком районе Киева после ночной российской атаки взрывотехники изъяли боевую часть ракеты из зенитного ракетного комплекса С-400. Опасную находку обнаружили на территории одного из предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

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Что нашли на месте удара

В ходе обследования территории правоохранители обнаружили поврежденную боевую часть ракеты и металлические обломки со следами взрывчатого заряда, которые принадлежат ракете из ЗРК С-400.

В полиции подчеркнули, что из-за значительных механических повреждений боевая часть представляла серьезную опасность.

Взрывотехники безопасно изъяли все найденные обломки и боевую часть ракеты.

В дальнейшем их уничтожат в контролируемых условиях на специализированном полигоне.

В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли боевую часть ракеты из ЗРК С-400
В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли боевую часть ракеты из ЗРК С-400

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, ночью 14 июля, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

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Киев (26668) ракеты (4046) атака (1746)
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Топ комментарии
+6
підари кацапські спецом б'ють цими ракетами по мирних Українцях, бо вони ніц не призначені для ураження цілей на землі та луплять де-інде, жодних точних влучань, падають як каменюка з неба
терористи рашистські ******
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14.07.2026 15:19 Ответить
+5
На відміну від Іскандер-М, що керується інерційною системою наведення і таки є хоч трохи високоточним, С-400 наводиться на балістичну траєкторію радіокомандами. Звісно ж ні про яку високоточність тут не йдеться, її робили не для того. Така біда із Х-22, Оніксом, Цирконом - їх тупо запускають в якусь точку а там вони гепають куди попало, часто зносячи цілі будинки. Чистий тероризм.
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14.07.2026 15:36 Ответить
+3
Я знаю, що кацепи брешуть, ще написав, що від кордону набагато менше. Можеш відкрити карту і подивитись. єРадар попереджає про виходи з брянської чи курської областей а не з бульбостана, я їм вірю.
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14.07.2026 16:13 Ответить

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