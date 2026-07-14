После ночной атаки РФ в Киеве нашли боевую часть ракеты С-400, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Дарницком районе Киева после ночной российской атаки взрывотехники изъяли боевую часть ракеты из зенитного ракетного комплекса С-400. Опасную находку обнаружили на территории одного из предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

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Что нашли на месте удара

В ходе обследования территории правоохранители обнаружили поврежденную боевую часть ракеты и металлические обломки со следами взрывчатого заряда, которые принадлежат ракете из ЗРК С-400.

В полиции подчеркнули, что из-за значительных механических повреждений боевая часть представляла серьезную опасность.

Взрывотехники безопасно изъяли все найденные обломки и боевую часть ракеты.

В дальнейшем их уничтожат в контролируемых условиях на специализированном полигоне.





Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, ночью 14 июля, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

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