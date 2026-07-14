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Новости Обстрелы Киева
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Россия атаковала Киев баллистикой: прогремели взрывы (обновлено)

Взрывы в Киеве

В Киеве раздались взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении КГВА. 

Обновленная информация

Позже в КГВА сообщили, что в результате атаки произошел пожар в Голосеевском районе. Также в Голосеевском районе возгорание по двум адресам.

Обновленная информация

В Голосеевском районе по двум адресам - попадания в складские помещения. Пожар, - написал в Телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе в результате атаки горят автомобили, сообщается в Телеграме КГВА.

Обновленная информация

В 01:34 Виталий Кличко написал, что в Дарницком районе обнаружили воронку возле здания школы. В заведении выбиты окна. Разрушений нет.

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Киев (26663) обстрел (33764) баллистические ракеты (608)
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Топ комментарии
+8
та ні, все дуже добре, Київ не рівняють із землею, тривогу не включають після вибухів, люди не гинуть, а в Сумах, Харкові і Одесі взагалі курорт.
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14.07.2026 02:34 Ответить
+7
Опять дарницу развалили. Там от того бедного района скоро одни руины будут. Итак по некоторым районам ездишь, будто в Кабул или Могадишо попал.
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14.07.2026 00:59 Ответить
+7
Тому що мова це зброя. А ти граєш на ворога.
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14.07.2026 01:04 Ответить

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