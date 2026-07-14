Россия атаковала Киев баллистикой: прогремели взрывы (обновлено)
В Киеве раздались взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении КГВА.
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Позже в КГВА сообщили, что в результате атаки произошел пожар в Голосеевском районе. Также в Голосеевском районе возгорание по двум адресам.
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В Голосеевском районе по двум адресам - попадания в складские помещения. Пожар, - написал в Телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
В Дарницком районе в результате атаки горят автомобили, сообщается в Телеграме КГВА.
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В 01:34 Виталий Кличко написал, что в Дарницком районе обнаружили воронку возле здания школы. В заведении выбиты окна. Разрушений нет.
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