Россия атаковала Киев баллистикой: прогремели взрывы (обновлено)

В Киеве раздались взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

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Позже в КГВА сообщили, что в результате атаки произошел пожар в Голосеевском районе. Также в Голосеевском районе возгорание по двум адресам.

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В Голосеевском районе по двум адресам - попадания в складские помещения. Пожар, - написал в Телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе в результате атаки горят автомобили, сообщается в Телеграме КГВА.

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В 01:34 Виталий Кличко написал, что в Дарницком районе обнаружили воронку возле здания школы. В заведении выбиты окна. Разрушений нет.

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