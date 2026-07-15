Войска РФ нанесли удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Утром 15 июля 2026 года враг в очередной раз нанес удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг снова атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома. Все детали выясняем", - сообщает Лысак.

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По чем попал враг?

Около 7 часов утра Воздушные силы сообщали о скоростных целях в акватории Черного моря в направлении Одессы.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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