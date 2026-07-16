Ворог вночі атакував Харків, зранку вдарив по Одесі: пошкоджено інфраструктуру

У Харкові російські "шахеди" влучили у трьох районах міста, пошкоджено цивільні об'єкти. В Одесі після ранкового удару пошкоджено навчальний заклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та міський голова Ігор Терехов.

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Влучання у парку, гаражному кооперативі та житловому будинку

У ніч на 16 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста.

За інформацією міської влади, у Шевченківському районі один із безпілотників влучив на територію парку. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти. Ще одне влучання у цьому ж районі сталося на території гаражного кооперативу.

Також попередньо повідомляється про влучання у житловий будинок у Немишлянському районі.

На місцях працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

В Одесі пошкоджено навчальний заклад

Зранку 16 липня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено один із навчальних закладів міста.

Наразі відповідні служби встановлюють наслідки обстрілу та уточнюють інформацію щодо можливих руйнувань і постраждалих.

Сьогодні в Одесі також оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок російської атаки, яка сталася напередодні. Місто вшановує пам'ять жертв російської агресії та висловлює співчуття їхнім рідним і близьким.

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