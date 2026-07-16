Враг ночью атаковал Харьков, утром нанес удар по Одессе: повреждена инфраструктура

В Харькове российские "шахеды" нанесли удары по трем районам города, в результате чего были повреждены гражданские объекты. В Одессе после утреннего удара было повреждено учебное заведение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и мэр города Игорь Терехов.

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Попадания в парке, гаражном кооперативе и жилом доме

В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах города.

По информации городских властей, в Шевченковском районе один из беспилотников попал на территорию парка. В результате удара повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты. Еще одно попадание в этом же районе произошло на территории гаражного кооператива.

Также предварительно сообщается о попадании в жилой дом в Немышлянском районе.

На местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В Одессе повреждено учебное заведение

Утром 16 июля российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки повреждено одно из учебных заведений города.

В настоящее время соответствующие службы оценивают последствия обстрела и уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших.

Сегодня в Одессе также объявлен День траура по трем погибшим в результате российской атаки, произошедшей накануне. Город чтит память жертв российской агрессии и выражает соболезнования их родным и близким.

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