Враг ночью атаковал Харьков, утром нанес удар по Одессе: повреждена инфраструктура
В Харькове российские "шахеды" нанесли удары по трем районам города, в результате чего были повреждены гражданские объекты. В Одессе после утреннего удара было повреждено учебное заведение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и мэр города Игорь Терехов.
Попадания в парке, гаражном кооперативе и жилом доме
В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах города.
По информации городских властей, в Шевченковском районе один из беспилотников попал на территорию парка. В результате удара повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты. Еще одно попадание в этом же районе произошло на территории гаражного кооператива.
Также предварительно сообщается о попадании в жилой дом в Немышлянском районе.
На местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В Одессе повреждено учебное заведение
Утром 16 июля российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки повреждено одно из учебных заведений города.
В настоящее время соответствующие службы оценивают последствия обстрела и уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших.
Сегодня в Одессе также объявлен День траура по трем погибшим в результате российской атаки, произошедшей накануне. Город чтит память жертв российской агрессии и выражает соболезнования их родным и близким.
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