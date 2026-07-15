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16 липня в Одесі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
З метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 15 липня, 16 липня в Одесі оголошено День жалоби.
Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської МВА, передає Цензор.НЕТ.
День жалоби
"Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.
Також підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 15 липня 2026 року російські війська завдали удару по Одесі. Повідомлялося про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки.
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