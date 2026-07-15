16 липня в Одесі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

З метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 15 липня, 16 липня в Одесі оголошено День жалоби.

Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської МВА, передає Цензор.НЕТ.

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День жалоби

"Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Також підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 15 липня 2026 року російські війська завдали удару по Одесі. Повідомлялося про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки.

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