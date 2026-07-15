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16 июля в Одессе объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки
В целях почтения памяти погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 15 июля, 16 июля в Одессе объявлен День траура.
Об этом сообщается на официальном сайте Одесской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
День траура
"Городские власти Одессы чтят память погибших и выражают искренние соболезнования семьям и близким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.
Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Что предшествовало
Напомним, утром 15 июля 2026 года российские войска нанесли удар по Одессе. Сообщалось о трех погибших в результате вражеской атаки.
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