На Одесщине после удара РФ вспыхнул масштабный пожар на объекте инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший на объекте инфраструктуры в Одесской области после российского удара.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Вследствие удара оккупантов по объекту инфраструктуры возник пожар.

Загорелся резервуар с маслом

Как отметил глава ОГА Кипер, вследствие попадания произошло возгорание резервуара с подсолнечным маслом.

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Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях: высокая температура и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги.

К ликвидации последствий были привлечены более 130 пожарных и Ассоциация добровольных пожарных Украины.

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