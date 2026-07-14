На Одесщине после удара РФ вспыхнул масштабный пожар на объекте инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший на объекте инфраструктуры в Одесской области после российского удара.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Вследствие удара оккупантов по объекту инфраструктуры возник пожар.
Загорелся резервуар с маслом
Как отметил глава ОГА Кипер, вследствие попадания произошло возгорание резервуара с подсолнечным маслом.
Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях: высокая температура и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги.
К ликвидации последствий были привлечены более 130 пожарных и Ассоциация добровольных пожарных Украины.
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