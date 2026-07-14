В Одесской области зафиксировали массовую гибель рыбы: экологи назвали вероятную причину

В Хаджибейском лимане в Одесской области обнаружена массовая гибель рыбы. Для установления причин специалисты уже отобрали пробы воды и направили их на лабораторные исследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Где обнаружили гибель рыбы

По данным экоинспекции, массовую гибель рыбы зафиксировали 13 июля вблизи села Малое Дачненского сельского совета и села Береговое Усатовского сельского совета Одесского района.

После обследования местности государственные инспекторы отобрали пробы воды и направили их на лабораторные исследования, чтобы установить точные причины гибели рыбы.

Что могло вызвать гибель рыбы

По предварительным выводам Государственной экологической инспекции, массовая гибель рыбы могла произойти из-за продолжительной жары и резкого снижения концентрации растворенного кислорода в воде.

Окончательную причину установят после завершения лабораторных исследований.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, ранее на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области вынесло ещё 7 мертвых дельфинов.

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