Возле временно оккупированного Мариуполя массово гибнут дельфины и рыба. ВИДЕО+ФОТО

На побережье Азовского моря вблизи временно оккупированного Мариуполя зафиксирована массовая гибель дельфинов и рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Мариупольском городском совете.

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По данным горсовета, количество погибших животных уже вдвое превышает прошлогодние показатели.

Что происходит на побережье

В оккупационных пабликах Мариуполя опубликовали фото и видео мертвых дельфинов и рыбы, которых выбросило на берег Азовского моря.

Погибших дельфинов также обнаружили на пляжах в поселках Урзуф и Седово.

Местные жители связывают ухудшение экологической ситуации с загрязнением моря.

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Что говорят местные жители

Мариупольцы заявляют о разливах мазута, нефти и попадании канализационных стоков в море.

"Травят море. Причем в последнее время создается впечатление, что намеренно. Разливы мазута, нефти. Бедных птиц добровольцы оттирают и отмывают, но сколько уже погибло и еще погибнет", – цитирует комментарии жителей городской совет.

По данным горсовета, из-за ухудшения состояния воды в Азовском море также массово гибнет рыба.

Ранее сообщалось о почти полном уничтожении бычка в акватории Азовского моря.

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