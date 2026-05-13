Возле временно оккупированного Мариуполя массово гибнут дельфины и рыба. ВИДЕО+ФОТО
На побережье Азовского моря вблизи временно оккупированного Мариуполя зафиксирована массовая гибель дельфинов и рыбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Мариупольском городском совете.
По данным горсовета, количество погибших животных уже вдвое превышает прошлогодние показатели.
Что происходит на побережье
В оккупационных пабликах Мариуполя опубликовали фото и видео мертвых дельфинов и рыбы, которых выбросило на берег Азовского моря.
Погибших дельфинов также обнаружили на пляжах в поселках Урзуф и Седово.
Местные жители связывают ухудшение экологической ситуации с загрязнением моря.
Что говорят местные жители
Мариупольцы заявляют о разливах мазута, нефти и попадании канализационных стоков в море.
"Травят море. Причем в последнее время создается впечатление, что намеренно. Разливы мазута, нефти. Бедных птиц добровольцы оттирают и отмывают, но сколько уже погибло и еще погибнет", – цитирует комментарии жителей городской совет.
По данным горсовета, из-за ухудшения состояния воды в Азовском море также массово гибнет рыба.
Ранее сообщалось о почти полном уничтожении бычка в акватории Азовского моря.
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