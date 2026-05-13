Біля тимчасово окупованого Маріуполя масово гинуть дельфіни та риба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На узбережжі Азовського моря поблизу тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували масову загибель дельфінів та риби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Маріупольській міській раді.

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За даними міськради, кількість загиблих тварин уже вдвічі перевищує минулорічні показники.

Що відбувається на узбережжі

В окупаційних пабліках Маріуполя опублікували фото і відео мертвих дельфінів та риби, яких викинуло на берег Азовського моря.

Загиблих дельфінів також виявили на пляжах у селищах Урзуф і Сєдове.

Місцеві жителі пов’язують погіршення екологічної ситуації із забрудненням моря.

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Що кажуть місцеві жителі

Маріупольці заявляють про розливи мазуту, нафти та потрапляння каналізаційних стоків у море.

"Труять море. Причому останнім часом складається враження, що навмисно. Розливи мазуту, нафти. Бідолашних птахів добровольці відтирають і відмивають, але скільки вже загинуло і ще загине", – цитує коментарі жителів міська рада.

За даними міськради, через погіршення стану води в Азовському морі також масово гине риба.

Раніше повідомлялося про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря.

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