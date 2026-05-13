Біля тимчасово окупованого Маріуполя масово гинуть дельфіни та риба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На узбережжі Азовського моря поблизу тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували масову загибель дельфінів та риби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Маріупольській міській раді.
За даними міськради, кількість загиблих тварин уже вдвічі перевищує минулорічні показники.
Що відбувається на узбережжі
В окупаційних пабліках Маріуполя опублікували фото і відео мертвих дельфінів та риби, яких викинуло на берег Азовського моря.
Загиблих дельфінів також виявили на пляжах у селищах Урзуф і Сєдове.
Місцеві жителі пов’язують погіршення екологічної ситуації із забрудненням моря.
Що кажуть місцеві жителі
Маріупольці заявляють про розливи мазуту, нафти та потрапляння каналізаційних стоків у море.
"Труять море. Причому останнім часом складається враження, що навмисно. Розливи мазуту, нафти. Бідолашних птахів добровольці відтирають і відмивають, але скільки вже загинуло і ще загине", – цитує коментарі жителів міська рада.
За даними міськради, через погіршення стану води в Азовському морі також масово гине риба.
Раніше повідомлялося про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря.
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