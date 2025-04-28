Масовий мор дельфінів і птахів спостерігають в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Понад 20 мертвих птахів та тіла дельфінів знайдено у Лівобережному районі окупованого Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано. Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напочатку квітня в окупованому Криму також зафіксували масову загибель дельфінів. Екологи назвали причинами екоциду витік нафтопродуктів із військових кораблів РФ, вплив надпотужних акустичних сигналів під час навчань та використання військової техніки, а також пастки та сітки, які встановлені в морі незаконно.
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щоб світ бачив цей жах , бо у ЗМІ ничого нема