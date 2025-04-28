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Новини Відео Загибель дельфінів
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Масовий мор дельфінів і птахів спостерігають в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Понад 20 мертвих птахів та тіла дельфінів знайдено у Лівобережному районі окупованого Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано. Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напочатку квітня в окупованому Криму також зафіксували масову загибель дельфінів. Екологи назвали причинами екоциду витік нафтопродуктів із військових кораблів РФ, вплив надпотужних акустичних сигналів під час навчань та використання військової техніки, а також пастки та сітки, які встановлені в морі незаконно.

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Автор: 

дельфін (27) Маріуполь (3231) Донецька область (8495) екоцид (20) Маріупольський район (29)


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Даже вони не хочуть жити у ху- лостану
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28.04.2025 11:06 Відповісти
Разом з паРашою приходить смерть,пам'ятайте про це і передайте всім живим на цій планеті!
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28.04.2025 11:23 Відповісти
Ніщо не живе в рускам мірє, окрім тварюк-кацапів
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28.04.2025 11:55 Відповісти
Зібрати ООН по поводу єкоціду АЗОВА кацапами
щоб світ бачив цей жах , бо у ЗМІ ничого нема
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28.04.2025 11:56 Відповісти
Це новина для Грети Турнберг! А скільки цивільних вбили кацапи в Маріуполі,Андрущенко? Чому про це не говориш постійно? На рота ліпиш скотч.
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28.04.2025 12:00 Відповісти
 
 