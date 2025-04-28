Массовая гибель дельфинов и птиц наблюдается в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Более 20 мертвых птиц и тела дельфинов найдены в Левобережном районе оккупированного Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Причины гибели животных неизвестны: предпосылок вроде эпидемий не зафиксировано. Однако, как уже ежегодно при условии оккупации весенне-летний сезон приносит массовую гибель животных и птиц. Все это безусловные последствия экоцида и уничтожения флора и фауны Приазовья", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля в оккупированном Крыму также зафиксировали массовую гибель дельфинов. Экологи назвали причинами экоцида утечку нефтепродуктов с военных кораблей РФ, влияние сверхмощных акустических сигналов во время учений и использования военной техники, а также ловушки и сетки, которые установлены в море незаконно.

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