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Новости Видео Гибель дельфинов в Черном море
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Массовая гибель дельфинов и птиц наблюдается в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Более 20 мертвых птиц и тела дельфинов найдены в Левобережном районе оккупированного Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Причины гибели животных неизвестны: предпосылок вроде эпидемий не зафиксировано. Однако, как уже ежегодно при условии оккупации весенне-летний сезон приносит массовую гибель животных и птиц. Все это безусловные последствия экоцида и уничтожения флора и фауны Приазовья", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля в оккупированном Крыму также зафиксировали массовую гибель дельфинов. Экологи назвали причинами экоцида утечку нефтепродуктов с военных кораблей РФ, влияние сверхмощных акустических сигналов во время учений и использования военной техники, а также ловушки и сетки, которые установлены в море незаконно.

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Автор: 

дельфин (40) Мариуполь (5713) Донецкая область (9684) расследование экоцида (14) Мариупольский район (29)


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Топ комментарии
+5
Разом з паРашою приходить смерть,пам'ятайте про це і передайте всім живим на цій планеті!
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28.04.2025 11:23
+2
Ніщо не живе в рускам мірє, окрім тварюк-кацапів
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28.04.2025 11:55
+2
Це новина для Грети Турнберг! А скільки цивільних вбили кацапи в Маріуполі,Андрущенко? Чому про це не говориш постійно? На рота ліпиш скотч.
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28.04.2025 12:00
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Даже вони не хочуть жити у ху- лостану
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28.04.2025 11:06 Ответить
Разом з паРашою приходить смерть,пам'ятайте про це і передайте всім живим на цій планеті!
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28.04.2025 11:23 Ответить
Ніщо не живе в рускам мірє, окрім тварюк-кацапів
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28.04.2025 11:55 Ответить
Зібрати ООН по поводу єкоціду АЗОВА кацапами
щоб світ бачив цей жах , бо у ЗМІ ничого нема
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28.04.2025 11:56 Ответить
ООН
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28.04.2025 14:04 Ответить
Можу з вами посміятись , але треба використовувати усі міжнародні інституції, щоб показувати які кацапи СВОЛОЧІ
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28.04.2025 14:06 Ответить
ну показувати звісно треба(шоб не казали що не сказали) ..але ООН це як колись Ліга Націй - усьо ..бобік здох
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28.04.2025 14:08 Ответить
Це новина для Грети Турнберг! А скільки цивільних вбили кацапи в Маріуполі,Андрущенко? Чому про це не говориш постійно? На рота ліпиш скотч.
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28.04.2025 12:00 Ответить
что происходит, что происходит. русня происходит!
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28.04.2025 12:45 Ответить
Дивне питання у місцевого... "Что проісходіт, кто атвєтіт за ето?" *****, кацапня прийшла до вас, а де кацапи там завжди смерть та розруха.
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28.04.2025 13:25 Ответить
 
 