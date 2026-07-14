На Одещині зафіксували масову загибель риби: екологи назвали ймовірну причину

У Хаджибейському лимані на Одещині виявили масову загибель риби. Для встановлення причин фахівці вже відібрали проби води та направили їх на лабораторні дослідження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Де виявили загибель риби

За даними екоінспекції, масову загибель риби зафіксували 13 липня поблизу села Мале Дачненської сільської ради та села Берегове Усатівської сільської ради Одеського району.

Після обстеження місцевості державні інспектори відібрали проби води та направили їх на лабораторні дослідження, щоб встановити точні причини мору риби.

Що могло спричинити мор риби

За попередніми висновками Державної екологічної інспекції, масова загибель риби могла статися через тривалу спеку та різке зниження концентрації розчиненого кисню у воді.

Остаточну причину встановлять після завершення лабораторних досліджень.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше на узбережжя національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області винесло ще 7 мертвих дельфінів.

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