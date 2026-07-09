На узбережжі Одещини за три дні знайшли тіла семи дельфінів, - екологи. ФОТО

На узбережжі національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області протягом 6–8 липня виявили тіла ще семи дельфінів-азовок, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як виду, що перебуває під загрозою зникнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив еколог Іван Русєв.

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"Лише за останні кілька днів, 6–8 липня, знову були виявлені тіла ще семи азовок", – написав науковець.

Русєв переконаний, що загибель цих тварин є наслідком повномасштабної війни.

"Ці неймовірні й рідкісні тварини морської цивілізації... вбиті війною, яку Росія веде проти України, і ця жахлива трагедія триває щодня", – наголосив еколог.

За його словами, лише за останні 50 днів, починаючи з кінця травня, на території національного парку офіційно зафіксували вже 74 загиблих чорноморських китоподібних. Тіла дельфінів також знаходять на узбережжі Миколаївської області, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, тимчасово окупованого Криму та Росії. Крім загиблих тварин, море викидає й контужених дельфінів.









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Водночас еколог наголошує, що офіційна статистика відображає лише невелику частину реальних втрат. За оцінками науковців, лише за перше півріччя 2026 року внаслідок війни могли загинути близько 20 тисяч чорноморських китоподібних, а від початку повномасштабного вторгнення – понад 100 тисяч.

Русєв пояснив, що точний облік загиблих тварин практично неможливий. За його словами, близько 95% тіл дельфінів опускаються на морське дно, а на берег виносить лише незначну частину. До того ж не всіх тварин вдається вчасно виявити та задокументувати, тому фактичні масштаби їхньої загибелі можуть бути значно більшими.

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