Екосистема Чорного моря на межі колапсу: через війну лише за червень загинуло 56 дельфінів

Антропогенне та військове навантаження на Чорне море через повномасштабне російське вторгнення досягло критичної межі. Екосистема регіону опинилася на межі повної катастрофи, а популяції унікальних морських ссавців стрімко вимирають.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національного природного парку "Тузлівські лимани", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Протягом лише одного місяця на узбережжі Чорного моря в районі нацпарку "Тузлівські лимани" науковці зафіксували 56 мертвих дельфінів. Окрім цього, поблизу Одеси було виявлено контужених китоподібних, які постраждали від акустичних травм.

За оцінками фахівців Парку, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Чорному та Азовському морях уже загинуло близько 100 тисяч китоподібних трьох різних видів.

Науковці наголошують, що проблема є комплексною. На тварин діє ціла низка смертоносних факторів, які запускають ланцюговий механізм загибелі:

Постійне використання потужних військових підводних човнів та кораблів РФ руйнує навігаційну систему дельфінів, через що вони втрачають орієнтацію та зазнають контузій. Ситуацію погіршують пуски ракет, бомбардування та вибухи мін.

У воду потрапляють колосальні обсяги токсичних речовин, зокрема паливно-мастильні матеріали та відходи від ракетного палива.

Масштабне опріснення та забруднення моря хімікатами й сміттям після підриву росіянами Каховської ГЕС завдали довгострокового удару по біорізноманіттю.

Через постійний стрес та травми популяції чорноморських китоподібних щодня втрачають імунітет, життєздатність та генетичний потенціал до самовідновлення.

"Якщо цивілізований світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх головних володарів - істот, які тисячоліттями були символом його дикої природи", - підсумували у нацпарку.

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