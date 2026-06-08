На узбережжі Одещини виявили нові випадки загибелі китоподібних. ФОТОрепортаж

На узбережжі НПП "Тузлівські лимани" в Одеській області екологи виявили ще 15 загиблих китоподібних. Фахівці пов’язують масову загибель із впливом військових дій у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співробітник НПП "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

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"6-7 червня, під час обстеження 12 км узбережжя у нацпарку і 1 км прилеглого до нацпарку, виявлено 15 мертвих китоподібних", - йдеться в повідомленні.

Еколог зазначив, що вибухи мін, бомбардування, пуски ракет та використання потужних сонарів військових кораблів планомірно знищують унікальне біорізноманіття Чорного моря.

"Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, імунітет та генетичний потенціал до відродження. Чорне море ризикує назавжди втратити своїх головних володарів та символів", - додав Русєв.

Що передувало?

6 червня Русєв повідомив, що 5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу тільки на узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" безпрецедентну, жахливу кількість загиблих китоподібних -22 тварин: 20 азовок, 1 афаліну та 1 білобочку.

Це найбільша кількість за час повномасштабної війни.

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