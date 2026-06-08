На побережье Одесской области обнаружили новые случаи гибели китообразных. ФОТОРЕПОРТАЖ
На побережье НПП "Тузловские лиманы" в Одесской области экологи обнаружили еще 15 погибших китообразных. Специалисты связывают массовую гибель с последствиями военных действий в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сотрудник НПП "Тузловские лиманы" эколог Иван Русев.
"6-7 июня, во время обследования 12 км побережья в нацпарке и 1 км прилегающего к нацпарку, обнаружено 15 мертвых китообразных", - говорится в сообщении.
Эколог отметил, что взрывы мин, бомбардировки, запуски ракет и использование мощных сонаров военных кораблей планомерно уничтожают уникальное биоразнообразие Черного моря.
"Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют свою жизнеспособность, иммунитет и генетический потенциал к возрождению. Черное море рискует навсегда потерять своих главных обитателей и символов", - добавил Русев.
Что предшествовало?
6 июня Русев сообщил, что 5 июня 2026 года, в Международный день защиты окружающей среды, море вынесло сразу только на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное, ужасающее количество погибших китообразных - 22 животных: 20 азовок, 1 афалину и 1 белобочку.
Это самое большое количество за время полномасштабной войны.
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