Экосистема Черного моря на грани коллапса: из-за войны только за июнь погибло 56 дельфинов

Антропогенная и военная нагрузка на Чёрное море в результате полномасштабного российского вторжения достигла критического предела. Экосистема региона оказалась на грани полной катастрофы, а популяции уникальных морских млекопитающих стремительно вымирают.

Об этом сообщили на официальной странице Национального природного парка "Тузловские лиманы", передает Цензор.НЕТ.

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Всего за один месяц на побережье Черного моря в районе национального парка "Тузловские лиманы" ученые зафиксировали 56 мертвых дельфинов. Кроме того, вблизи Одессы были обнаружены контуженные китообразные, пострадавшие от акустических травм.

По оценкам специалистов парка, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Черном и Азовском морях уже погибло около 100 тысяч китообразных трех различных видов.

Учёные отмечают, что проблема носит комплексный характер. На животных действует целый ряд смертоносных факторов, которые запускают цепной механизм гибели:

Постоянное использование мощных военных подводных лодок и кораблей РФ разрушает навигационную систему дельфинов, из-за чего они теряют ориентацию и получают контузии. Ситуацию усугубляют запуски ракет, бомбардировки и взрывы мин.

В воду попадают колоссальные объемы токсичных веществ, в частности топливно-смазочные материалы и отходы ракетного топлива.

Масштабное опреснение и загрязнение моря химикатами и мусором после подрыва россиянами Каховской ГЭС нанесли долгосрочный ущерб биоразнообразию.

Из-за постоянного стресса и травм популяции черноморских китообразных ежедневно теряют иммунитет, жизнеспособность и генетический потенциал к самовосстановлению.

"Если цивилизованный мир не остановит агрессора, Черное море рискует навсегда лишиться своих главных обитателей - существ, которые на протяжении тысячелетий были символом его дикой природы", - подытожили в национальном парке.

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