На побережье Одесщины за три дня нашли тела семи дельфинов, - экологи. ФОТО

На побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в период с 6 по 8 июля были обнаружены тела еще семи азовских дельфинов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил эколог Иван Русев.

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"Только за последние несколько дней, 6–8 июля, снова были обнаружены тела еще семи азовских дельфинов", - написал ученый.

Русев убежден, что гибель этих животных является следствием полномасштабной войны.

"Эти невероятные и редкие животные морской фауны... убиты войной, которую Россия ведет против Украины, и эта ужасная трагедия продолжается каждый день", - подчеркнул эколог.

По его словам, только за последние 50 дней, начиная с конца мая, на территории национального парка официально зафиксировали уже 74 погибших черноморских китообразных. Тела дельфинов также находят на побережье Николаевской области, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, временно оккупированного Крыма и России. Помимо погибших животных, море выбрасывает и контуженных дельфинов.









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В то же время эколог отмечает, что официальная статистика отражает лишь небольшую часть реальных потерь. По оценкам ученых, только за первое полугодие 2026 года в результате войны могли погибнуть около 20 тысяч черноморских китообразных, а с начала полномасштабного вторжения - более 100 тысяч.

Русев рассказал, что точный учет погибших животных практически невозможен. По его словам, около 95% тел дельфинов опускаются на морское дно, а на берег выносит лишь незначительную часть. К тому же не всех животных удается вовремя обнаружить и задокументировать, поэтому фактические масштабы их гибели могут быть значительно больше.

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