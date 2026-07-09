На побережье Одесщины за три дня нашли тела семи дельфинов, - экологи. ФОТО
На побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в период с 6 по 8 июля были обнаружены тела еще семи азовских дельфинов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил эколог Иван Русев.
"Только за последние несколько дней, 6–8 июля, снова были обнаружены тела еще семи азовских дельфинов", - написал ученый.
Русев убежден, что гибель этих животных является следствием полномасштабной войны.
"Эти невероятные и редкие животные морской фауны... убиты войной, которую Россия ведет против Украины, и эта ужасная трагедия продолжается каждый день", - подчеркнул эколог.
По его словам, только за последние 50 дней, начиная с конца мая, на территории национального парка официально зафиксировали уже 74 погибших черноморских китообразных. Тела дельфинов также находят на побережье Николаевской области, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, временно оккупированного Крыма и России. Помимо погибших животных, море выбрасывает и контуженных дельфинов.
В то же время эколог отмечает, что официальная статистика отражает лишь небольшую часть реальных потерь. По оценкам ученых, только за первое полугодие 2026 года в результате войны могли погибнуть около 20 тысяч черноморских китообразных, а с начала полномасштабного вторжения - более 100 тысяч.
Русев рассказал, что точный учет погибших животных практически невозможен. По его словам, около 95% тел дельфинов опускаются на морское дно, а на берег выносит лишь незначительную часть. К тому же не всех животных удается вовремя обнаружить и задокументировать, поэтому фактические масштабы их гибели могут быть значительно больше.
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