На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла на об'єкті інфраструктури в Одеській області після російського удару.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок удару окупантів по об'єкту інфраструктури виникла пожежа.

Загорівся резервуар з олією

Як зазначив очільник ОВА Кіпер, внаслідок влучання виникло займання резервуара із соняшниковою олією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала цивільні судна під прапорами Танзанії та Ліберії: загинув капітан, трьох моряків поранено

Рятувальники працювали в надскладних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги.

До ліквідації наслідків залучались понад 130 вогнеборців та Асоціація добровільних пожежників України.

Читайте також: На Одещині зафіксували масову загибель риби: екологи назвали ймовірну причину









