На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури. ФОТОрепортаж
Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла на об'єкті інфраструктури в Одеській області після російського удару.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару окупантів по об'єкту інфраструктури виникла пожежа.
Загорівся резервуар з олією
Як зазначив очільник ОВА Кіпер, внаслідок влучання виникло займання резервуара із соняшниковою олією.
Рятувальники працювали в надскладних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги.
До ліквідації наслідків залучались понад 130 вогнеборців та Асоціація добровільних пожежників України.
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