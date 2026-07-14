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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури. ФОТОрепортаж

На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла на об'єкті інфраструктури в Одеській області після російського удару.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Внаслідок удару окупантів по об'єкту інфраструктури виникла пожежа.

Загорівся резервуар з олією

Як зазначив очільник ОВА Кіпер, внаслідок влучання виникло займання резервуара із соняшниковою олією.

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Рятувальники працювали в надскладних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги.

До ліквідації наслідків залучались понад 130 вогнеборців та Асоціація добровільних пожежників України.

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На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури
На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури
На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури
На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури
На Одещині після удару РФ спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури

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Одеська область (4203) пожежа (4521) ДСНС (5410)
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