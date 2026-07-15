Росія перекидає системи ППО з Арктики для захисту від українських дронів, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Росія перекидає системи протиповітряної оборони зі своїх ключових військових об’єктів на Крайній Півночі, щоб захиститися від атак українських безпілотників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на аналіз супутникових знімків, інформує Цензор.НЕТ.

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Спорожнілі позиції в Арктиці та Сєверодвінську

На супутникових знімках видно, що Кремль перемістив підрозділи підрозділи з кількох стратегічних об’єктів, які раніше посилено захищали зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400. На деяких позиціях тепер майже не видно засобів ППО.

"Ці переміщення можуть бути свідченням того, що далекобійні удари створюють для Росії дедалі складнішу дилему: Москва змушена розподіляти обмежені системи ППО між військовими аеродромами, енергетичними об’єктами, стратегічними базами та іншими потенційними цілями", - пише "Радіо Свобода".

Поблизу авіабази Рогачово на архіпелазі Нова Земля в російській Арктиці більшість засобів ППО зникла з ракетної позиції, яка існувала щонайменше із серпня 2015 року. Це видно на супутниковому знімку, зробленому 6 липня.

Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катаржина Зиск вважає, що скорочення значної кількості засобів ППО з російської Крайньої Півночі свідчить про "дедалі більшу невідповідність між об’єктами, які Росія повинна захищати, і наявними в неї пусковими установками, ракетами-перехоплювачами та підготовленим персоналом".

Водночас вона наголошує, що спорожніння багаторічних ракетних позицій не означає, що російські стратегічні об’єкти тепер повністю позбавлені протиповітряного прикриття. За її словами, це "свідчить, що Росія не очікує найближчим часом масштабного нападу в регіоні Крайньої Півночі й вважає, що може зменшити рівень захисту там, не наражаючись на неприйнятний ризик".

Розслідувачі, які працюють із відкритими джерелами, оцінюють, що близько 60% російських систем ППО С-300 і сучасніших С-400 перемістили з позицій, на яких вони перебували до масштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Найбільш захищеними залишаються райони розташування шахт міжконтинентальних балістичних ракет та аеродромів стратегічної авіації.

Крім того, Росія скорочує кількість систем ППО навколо Сєверодвінська – міста на узбережжі Білого моря, де будують і ремонтують російські атомні підводні човни.

"Кілька майданчиків, на яких системи ППО десятиліттями прикривали цей стратегічно важливий центр, тепер спорожніли. Останні супутникові знімки свідчать, що з обладнаних позицій навколо міста зникли близько двох десятків комплексів С-300 і С-400", - пише "Радіо Свобода".

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Батареї біля НПЗ та в московських парках

Натомість росіяни розгортають нові батареї ППО поблизу об’єктів, які з високою ймовірністю можуть стати цілями українських безпілотників.

Зокрема, супутникові знімки району Саратовського нафтопереробного заводу показують, як на раніше порожньому полі з’явилися кілька ракетних пускових установок із піднятими транспортно–пусковими контейнерами. Українські дрони неодноразово атакували цей завод від початку 2025 року.

Також останніми тижнями системи С-400 почали розміщувати просто в парках Москви.

"Подібні рішення демонструють, що Кремль готовий забирати системи з віддалених стратегічних районів, щоб захищати політичні й промислові центри, які перебувають у зоні досяжності українських безпілотників", - йдеться у матеріалі.

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