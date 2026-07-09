У російській Твері після атаки дронів спалахнула нафтобаза "Тверьнефтепродукт". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 9 липня в російській Твері пролунала серія вибухів. За даними OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт", після чого на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Перші повідомлення про атаку з'явилися вночі. У соціальних мережах і Telegram-каналах поширили відео, на яких зафіксовано загоряння в районі одного з резервуарів із пальним.

За інформацією OSINT-аналітиків, саме нафтобаза "Тверьнефтепродукт" могла стати ціллю удару. На оприлюднених кадрах видно густий дим і полум'я над територією підприємства, однак незалежного підтвердження автентичності відео та масштабу пошкоджень наразі немає.

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Нафтобаза "Тверьнефтепродукт": що відомо?

Це один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Тверської області РФ. Вона забезпечує зберігання та оптово-роздрібний продаж нафтопродуктів, а також постачає пальне для мережі автозаправних станцій регіону. Підприємство є дочірньою структурою ПАТ "Сургутнефтегаз" і має 52 АЗС та одну велику нафтобазу.

"Тверьнефтепродукт" є одним із головних паливно-логістичних вузлів Тверської області. Основні функції підприємства:

прийом і зберігання нафтопродуктів;

оптове та роздрібне постачання бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів;

забезпечення роботи мережі з понад 50 автозаправних станцій у регіоні.

Твер розташована приблизно за 160 км на північний захід від Москви і майже за 1000 км від українського кордону, тому удар по цьому об'єкту свідчить про можливість ураження паливної інфраструктури далеко в тилу РФ.

Перші наслідки атаки









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