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СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані - ключовий об’єкт системи "Транснефть - Урал"

удар по уфі

Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

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Деталі

Як зазначається, об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України. Спецоперацію проведено в межах виконання поставленого президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

"По об'єкту відпрацювали щонайменше вісім безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції", - йдеться у повідомленні.

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Що про уражений об'єкт відомо?

ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть - Урал". Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.

"Ураження таких об'єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах росії, а також негативно впливає на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби військово-промислового комплексу держави-агресора", - наголошують у СБУ.

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"СБУ працює по всій території росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу. Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни. Кожен далекобійний удар змушує загарбника платити все вищу ціну за війну проти України", - додав очільник СБУ Євгеній Хмара.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що українські дрони, ймовірно, уразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі.

Автор: 

СБУ (14059) Удари по РФ (1102) Башкортостан (5)
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Топ коментарі
+8
Схоже, що сьогоднішня нараду у ***** по пробламам палива на парашостані пішла по звєздє, а все того, що головних консультантів не запросили, могли б хоча б по скайпу)))
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08.07.2026 13:27 Відповісти
+7
рашка це величезна брудна територія, населена людиноподібними двоногими і на великій території відсутність палива призведе до зупинки життя, хаосу, мордобою і різанини
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08.07.2026 13:32 Відповісти
+7
ЛВДС "Черкаси", з почином! Від харкова по прямій 1500 км. Взагалі перекачка у башкортв причаїлась - туди тільки один раз у травні цього року прилітало на ЛВДС "Нурліно". А там ще і Субханкулово, і Калтаси, і Андрєєвка..
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08.07.2026 13:36 Відповісти

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