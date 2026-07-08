СБУ завдала ударів по Криму та логістиці РФ: уражено авіабазу "Джанкой", склади й порт
Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють в зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що уражено?
Спецпризначенці "Альфи" завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по:
- військовій авіабазі "Джанкой", де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і військовою технікою;
- інфраструктурі порту "Крим" у Керчі;
- складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.
Як зазначається, СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.
Крім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем рф у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області.
Результат операцій
"Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога", - наголошують у СБУ.
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