СБУ завдала ударів по Криму та логістиці РФ: уражено авіабазу "Джанкой", склади й порт

Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють в зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що уражено?

Спецпризначенці "Альфи" завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по:

військовій авіабазі "Джанкой", де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і військовою технікою;

інфраструктурі порту "Крим" у Керчі;

складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС нищать логістику рашистів на сухопутному коридорі до Криму: уражено 360 одиниць транспорту. ВIДЕО

Як зазначається, СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.

Крім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем рф у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області.

Результат операцій

"Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога", - наголошують у СБУ.

Також дивіться: Росіянка показала пошуки бензину в окупованому Криму: підйом о 4 ранку, шість годин черги й 290 рублів за літр. ВIДЕО