СБУ нанесла удары по Крыму и логистике РФ: поражены авиабаза "Джанкой", склады и порт

Подразделения "Альфы" СБУ, действующие в зоне средних ударов, на прошлой неделе провели комплексные учения по поражению приоритетных целей противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что было поражено?

Спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, в частности, по:

военной авиабазе "Джанкой", где были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой;

инфраструктуре порта"Крым" в Керчи;

складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.

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Как отмечается, СБУ также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении.

Кроме того, успешно поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка в Запорожской области. Также уничтожены военные склады противника в Гранитном и Стиле Донецкой области.

Результат операций

"Эти спецоперации существенно нарушили элементы логистики российских войск, затруднили поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции. В ходе ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК врага", - отмечают в СБУ.

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