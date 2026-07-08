СБУ нанесла удары по Крыму и логистике РФ: поражены авиабаза "Джанкой", склады и порт
Подразделения "Альфы" СБУ, действующие в зоне средних ударов, на прошлой неделе провели комплексные учения по поражению приоритетных целей противника на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что было поражено?
Спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, в частности, по:
- военной авиабазе "Джанкой", где были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой;
- инфраструктуре порта"Крым" в Керчи;
- складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.
Как отмечается, СБУ также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении.
Кроме того, успешно поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка в Запорожской области. Также уничтожены военные склады противника в Гранитном и Стиле Донецкой области.
Результат операций
"Эти спецоперации существенно нарушили элементы логистики российских войск, затруднили поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции. В ходе ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК врага", - отмечают в СБУ.
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