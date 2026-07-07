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Новости Видео Топливный кризис в РФ
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Россиянка показала, как искать бензин в оккупированном Крыму: подъем в 4 утра, шесть часов в очереди и 290 рублей за литр. ВИДЕО

Топливный кризис в оккупированном Крыму продолжает набирать обороты. Теперь, чтобы заправить автомобиль, местным жителям приходится вставать ещё до рассвета, а ждать бензин — почти всё утро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка из оккупированного Крыма опубликовала видео, на котором показала, как проснулась в четыре утра, чтобы встать в очередь на АЗС.

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Получить топливо ей удалось только спустя почти шесть часов.

На немногих заправках, где еще есть бензин, его стоимость уже достигла 290 рублей за литр.

В то же время крымчане, которые едут за топливом в Краснодарский край, жалуются, что там бензин продают только местным жителям, из-за чего они чувствуют себя "второсортными россиянами".

Похоже, для жителей оккупированного полуострова топливо постепенно превращается в роскошь.

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Автор: 

бензин (334) дефицит (340) Крым (26037) топливо (659)
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Топ комментарии
+14
Пора вже довбати кримський міст щоб там почалися голодні ігри 🔪🐷
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07.07.2026 18:45 Ответить
+6
"Нам своє робить" і головне не зупинятись. На черзі електроенергетика і газопостачання в Криму. З 8 електростанцій чотире вже поцілили. Добити і знищуват решту. Ще є енергоміст з Тамані. Його туди ж. На десерт. Як вишенька на торті.
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07.07.2026 18:48 Ответить
+5
Вчора у вечорі 20 танкерів - комвой плив по Азовському морю до порту Керч. 10 Мадяр з хлопцями підпалили. 10 допливло і розвантажуються. в кожному 200+ вагонів топлиав. Це річкові танкери проекту Волго Дон. Маю надію що хлопці їх допрацюють
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07.07.2026 18:54 Ответить

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