Россиянка показала, как искать бензин в оккупированном Крыму: подъем в 4 утра, шесть часов в очереди и 290 рублей за литр. ВИДЕО
Топливный кризис в оккупированном Крыму продолжает набирать обороты. Теперь, чтобы заправить автомобиль, местным жителям приходится вставать ещё до рассвета, а ждать бензин — почти всё утро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка из оккупированного Крыма опубликовала видео, на котором показала, как проснулась в четыре утра, чтобы встать в очередь на АЗС.
Получить топливо ей удалось только спустя почти шесть часов.
На немногих заправках, где еще есть бензин, его стоимость уже достигла 290 рублей за литр.
В то же время крымчане, которые едут за топливом в Краснодарский край, жалуются, что там бензин продают только местным жителям, из-за чего они чувствуют себя "второсортными россиянами".
Похоже, для жителей оккупированного полуострова топливо постепенно превращается в роскошь.
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