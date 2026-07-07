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Новини Відео Паливна криза в РФ
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Росіянка показала пошуки бензину в окупованому Криму: підйом о 4 ранку, шість годин черги й 290 рублів за літр. ВIДЕО

Паливна криза в окупованому Криму продовжує набирати обертів. Тепер, щоб заправити автомобіль, місцевим доводиться вставати ще до світанку, а чекати на бензин - майже весь ранок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка з окупованого Криму опублікувала відео, на якому показала, як прокинулася о четвертій ранку, щоб стати в чергу на АЗС.

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Отримати пальне їй вдалося лише майже через шість годин.

На небагатьох заправках, де ще є бензин, його вартість уже сягнула 290 рублів за літр.

Водночас кримчани, які їдуть шукати пальне до Краснодарського краю, скаржаться, що там бензин продають лише місцевим жителям, через що вони почуваються "другосортними росіянами".

Схоже, для жителів окупованого півострова паливо поступово перетворюється на розкіш.

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бензин (1408) дефіцит (741) Крим (14222) паливо (966)
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Топ коментарі
+14
Пора вже довбати кримський міст щоб там почалися голодні ігри 🔪🐷
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07.07.2026 18:45 Відповісти
+6
"Нам своє робить" і головне не зупинятись. На черзі електроенергетика і газопостачання в Криму. З 8 електростанцій чотире вже поцілили. Добити і знищуват решту. Ще є енергоміст з Тамані. Його туди ж. На десерт. Як вишенька на торті.
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07.07.2026 18:48 Відповісти
+5
Вчора у вечорі 20 танкерів - комвой плив по Азовському морю до порту Керч. 10 Мадяр з хлопцями підпалили. 10 допливло і розвантажуються. в кожному 200+ вагонів топлиав. Це річкові танкери проекту Волго Дон. Маю надію що хлопці їх допрацюють
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07.07.2026 18:54 Відповісти

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