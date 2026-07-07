Росіянка показала пошуки бензину в окупованому Криму: підйом о 4 ранку, шість годин черги й 290 рублів за літр. ВIДЕО

Паливна криза в окупованому Криму продовжує набирати обертів. Тепер, щоб заправити автомобіль, місцевим доводиться вставати ще до світанку, а чекати на бензин - майже весь ранок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка з окупованого Криму опублікувала відео, на якому показала, як прокинулася о четвертій ранку, щоб стати в чергу на АЗС.

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Отримати пальне їй вдалося лише майже через шість годин.

На небагатьох заправках, де ще є бензин, його вартість уже сягнула 290 рублів за літр.

Водночас кримчани, які їдуть шукати пальне до Краснодарського краю, скаржаться, що там бензин продають лише місцевим жителям, через що вони почуваються "другосортними росіянами".

Схоже, для жителів окупованого півострова паливо поступово перетворюється на розкіш.

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