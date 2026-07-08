3 868 12
СБС уничтожают логистику рашистов на сухопутном коридоре к Крыму: поражено 360 единиц транспорта
Бойцы Сил беспилотных систем продолжают наносить удары по логистике противника на сухопутном коридоре, ведущем в оккупированный Крым.
Об этом сообщили СБС в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму является ключевой артерией снабжения российской группировки войск. Именно по нему противник поставляет топливо, боеприпасы, вооружение и военную технику.
Поэтому каждый топливозаправщик и каждая единица тяжелого транспорта на этом маршруте являются законной военной целью", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.
Поражение
За одну неделю операторы Сил беспилотных систем поразили более 360 топливозаправщиков и единиц тяжелого транспорта на сухопутном коридоре к оккупированному Крыму.
Топ комментарии
+10 Danger Zone
показать весь комментарий08.07.2026 09:20 Ответить Ссылка
+5 Серый Вовк
показать весь комментарий08.07.2026 09:16 Ответить Ссылка
+4 Dima30
показать весь комментарий08.07.2026 09:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль