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СБС уничтожают логистику рашистов на сухопутном коридоре к Крыму: поражено 360 единиц транспорта

Бойцы Сил беспилотных систем продолжают наносить удары по логистике противника на сухопутном коридоре, ведущем в оккупированный Крым.

Об этом сообщили СБС в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму является ключевой артерией снабжения российской группировки войск. Именно по нему противник поставляет топливо, боеприпасы, вооружение и военную технику.

Поэтому каждый топливозаправщик и каждая единица тяжелого транспорта на этом маршруте являются законной военной целью", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.

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Поражение

За одну неделю операторы Сил беспилотных систем поразили более 360 топливозаправщиков и единиц тяжелого транспорта на сухопутном коридоре к оккупированному Крыму.

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Автор: 

Крым (26037) логистика (145) Силы беспилотных систем (555)
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Топ комментарии
+10
А як казав бувший міністр оборони адвокат резніков - дорони, то все херня, весілля знімати. Я вам, ЗСУ, краще накуплю зброї за кордоном - і переслав десь 140-160 млрд за кордон у 22-23 роках. Ні зброї, ні грошей, ні резнікова у суді. зелена гнида 100% мав з цього свій гешефт - і якийсь палац у тихих крїнах.
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08.07.2026 09:20 Ответить
+5
Это очень хорошо, теперь самое главное не останавливаться а наоборот наращивать удары...
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08.07.2026 09:16 Ответить
+4
Схоже це операція Кримський капкан для орків.Крим велика перевалочна база і там бракує всього для забезпечення окупаційного війська на півдні України.
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08.07.2026 09:42 Ответить

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