СБС уничтожают логистику рашистов на сухопутном коридоре к Крыму: поражено 360 единиц транспорта

Бойцы Сил беспилотных систем продолжают наносить удары по логистике противника на сухопутном коридоре, ведущем в оккупированный Крым.

Об этом сообщили СБС в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму является ключевой артерией снабжения российской группировки войск. Именно по нему противник поставляет топливо, боеприпасы, вооружение и военную технику.



Поэтому каждый топливозаправщик и каждая единица тяжелого транспорта на этом маршруте являются законной военной целью", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.

Смотрите также: Россиянка показала, как искать бензин в оккупированном Крыму: подъем в 4 утра, шесть часов в очереди и 290 рублей за литр. ВИДЕО

Поражение

За одну неделю операторы Сил беспилотных систем поразили более 360 топливозаправщиков и единиц тяжелого транспорта на сухопутном коридоре к оккупированному Крыму.

Смотрите также: Операция "Ашан": Силы обороны поразили 1180 целей и на полгода сорвали механизированное наступление РФ. ВИДЕО