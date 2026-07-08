1 137 5
СБС нищать логістику рашистів на сухопутному коридорі до Криму: уражено 360 одиниць транспорту. ВIДЕО
Воїни Сил безпілотних систем продовжують нищити логістику ворога на сухопутному коридорі до окупованого Криму.
Про це повідомили СБС у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму є ключовою артерією забезпечення російського угруповання військ. Саме ним противник постачає пальне, боєприпаси, озброєння та військову техніку.
Тому кожен паливозаправник і кожна одиниця важкого транспорту на цьому маршруті є законною військовою ціллю", - наголосили у Силах безпілотних систем.
Ураження
Протягом одного тижня оператори Сил безпілотних систем уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до окупованого Криму.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль