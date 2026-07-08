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СБС нищать логістику рашистів на сухопутному коридорі до Криму: уражено 360 одиниць транспорту. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем продовжують нищити логістику ворога на сухопутному коридорі до окупованого Криму.

Про це повідомили СБС у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму є ключовою артерією забезпечення російського угруповання військ. Саме ним противник постачає пальне, боєприпаси, озброєння та військову техніку.

Тому кожен паливозаправник і кожна одиниця важкого транспорту на цьому маршруті є законною військовою ціллю", - наголосили у Силах безпілотних систем.

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Ураження

Протягом одного тижня оператори Сил безпілотних систем уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до окупованого Криму.

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