СБУ повідомила про 13 ударів по військових об’єктах РФ за тиждень у межах 40-денної операції
Спецпризначенці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за минулий тиждень завдали 13 далекобійних і middle strike ударів по ключових військових об’єктах Росії у тилу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Ця робота відбувається в межах затвердженої Президентом України 40-денної операції впливу на державу-агресора, спрямованої на спонукання Росії до припинення війни", - йдеться в повідомленні.
Ураження авіаційних об’єктів
За даними СБУ, під удари потрапили об’єкти російської авіації на тимчасово окупованій території Криму.
Зокрема, на аеродромі "Саки" були уражені ангари з бойовою авіацією. За інформацією спецслужби, там перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24.
Також атаковано аеродром "Гвардійське", де, за даними СБУ, були ангари з безпілотниками Shahed та авіаційною технікою. Цю базу спецслужба називає однією з ключових для російської авіації в Криму.
Удари по нафтовій інфраструктурі РФ
СБУ заявила про ураження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу Росії.
Серед них:
- Петербурзький нафтовий термінал;
- Нижньогородський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Старолікєєво";
- Ярославський НПЗ та лінійна виробничо-диспетчерська станція "Ярославль";
- НПЗ "Перший завод" у Калузькій області;
- нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області;
- резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.
У СБУ зазначили, що частина цілей розташована на значній відстані від території України. Зокрема, відстань до Нижньогородського НПЗ становить близько 850 км, а до Ярославського НПЗ — понад 700 км.
Атаки на військову інфраструктуру
Крім того, українські спецпризначенці атакували:
- пункт управління одного з ударних безпілотних авіаційних комплексів на Миколаївському напрямку;
- склади паливно-мастильних матеріалів у Криму;
- вузол зв’язку на одному з напрямків російського наступу в районі Гуляйполя.
"Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення", - наголосили в СБУ.
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